星戰8部曲定名 最後的絕地武士

星戰第8集的標題公布為「最後的絕地」，這次是紅色的主標，不同以往的黃色字體，也引起議論。(圖/starwars.com)

迪士尼影業星期一透露，最新的星際大戰電影副標確定，將被稱為「星際大戰：最後的絕地武士」(STAR WARS：Last Jedi)，許多星戰迷們開始從這個副標題猜測劇情的走向。

路透社(Reuters)報導，這部星際大戰電影是原始三部曲之後30年的第二部續集，在副標尚未決定前，只被稱為「第8集」，在副標確定後，也表示這部電影的製作已到了收尾階段，預計在2017年12月15日上映。

迪士尼在一份聲明中說「我們很感謝每個星戰迷對於星際大戰傳奇的支持，為了感謝星戰迷，我們希望他們是最早知道這部傳奇電影的副標題，下一章被稱為星際大戰：最後的絕地武士。」

這部電影是由雷恩．強生(Rian Johnson)執導，他先前較知名的作品是「迴路殺手」(Looper)，得到了相當多的好評。他本身也是個星戰迷，還在先前的星戰外傳電影「俠盜1號」中客串一角。

由於飾演「莉亞公主」的嘉莉．費雪(Carrie Fisher)在去年12月時因心臟病發作猝死，因此這部電影就是費雪的遺作，至於第9集的劇情是否會因此調整，則還沒有確定。

在前一集「原力覺醒」(The Force Awakens )中，新一代的原力持有者是拾荒孤女苪(Rey)，她在電影的尾聲，找到了傳說中的絕地大師路克天行者(Luke Skywalker)，並且已經很明顯暗示，她將會接受路克的絕地武士訓練。

副標確定後，在星戰迷的推特上已經開始熱烈討論第8集的可能走向，在短短1小時內，就出現了15萬2千則推文，大家都在猜測，所謂「最後的絕地」究竟是指何人?絕地是單數還是複數?

Twitter的其中一名討論者尼柯拉斯．奧利佛（Nikolas Oliverio）認為：「既然標題被稱為最後的絕地，我大膽預測路克天行者會死在這一集。」

一個迷惑的星戰迷留言問：「如果苪是最後一位絕地武士，那麼路克算是什麼?中間又會發生什麼事?」

目前這些討論都還純屬猜測，現在只知道新電影的角色又新增了前一集的逃脫士兵「芬恩」、反派人物「凱羅忍」和酒吧先知「瑪茲」。

「星際大戰：原力覺醒」是2015年的全球票房總冠軍，也是歷年票房第3高的電影，全球票房大約20億美元；而2016年12月上映的星戰外傳故事「俠盜1號」也擠入歷年票房的第10名，目前全球票房賺了10億美元，也相當不俗。

(中時電子報)