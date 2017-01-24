陳冠希爆將當爸 路人目擊女友「肚子凸起」

陳冠希爆即將要當爸爸了。(圖／翻攝自微博)

港星陳冠希去年5月認愛大陸名模秦舒培，不僅為女友狠罵林志玲，還一起在洛杉磯置產共築愛巢，想不到現又傳出好消息，陳冠希即將要當爸？

陳冠希和秦舒培戀情打得火熱，據香港《蘋果》報導，近日有人見過秦舒培，發現她肚子凸起，看起來像已懷孕好幾個月，還傳她快要生了，曾透露想結婚的陳冠希似乎有望雙喜臨門，不過他還未對此做出回應。

而秦舒培的微博最後發文時間是去年10月，也讓不少網友猜測，會不會是懷孕了，才會4個多月沒更新動態。

(中時電子報)