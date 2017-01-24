楊冪劉愷威拚二胎？ 公公劉丹妙回2字

楊冪劉愷威拚二胎？公公劉丹表示隨緣。（圖／達志、取材自新浪娛樂微博）

明星夫妻檔楊冪、劉愷威2014年步入禮堂，並在同年生下愛女「小糯米」，儘管夫妻倆婚後工作滿檔、各自忙碌，不過仍會在工作空檔陪伴女兒，楊冪談到小糯米臉上總是洋溢笑容。而隨著小糯米已滿2歲，劉愷威父親劉丹被問會不會催楊冪生第二胎，他則表示隨緣。

劉丹昨（23日）出席新戲《愛·回家之開心速遞》團拜，被問到會不會催媳婦生第二胎，對此，劉丹笑稱自己做不了主，談到小倆口孕事則表示「隨緣」。尤其楊冪、劉愷威彼此都工作忙碌，見面時間不多，要再聽到夫妻倆的好消息，恐怕還要再等等了。

談到小糯米，劉丹也透露，妻子已為孫女準備許多新衣服過新年，小糯米近期也沉醉在嘗試換新衣的喜悅，劉丹談到孫女，喜悅藏也藏不住。

(中時電子報)