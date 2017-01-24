雲嘉南及高屏空氣品質不佳 出門戴口罩

我要評比

行政院環境保護署指出，今天中南部如埔里及雲嘉南地區橘色警示(對敏感族群不健康)；另竹山及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)，民眾出門要配戴口罩。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，一早約9時10分，中南部地區包含竹山、橋頭、左營、前鎮、小港、屏東等測站空氣品質指標（AQI）達到紅害等級。

另有埔里、斗六、嘉義、新營、善化、安南、美濃、鳳山、大寮、楠梓、仁武、前金、復興、潮州等測站達到橘色警示，即對敏感族群不健康等級。

環保署說，紅害等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060124

(中央社)