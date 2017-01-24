機車與小貨車車禍 左腿骨折意識模糊

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一輛小貨車與機車今天上午8時37分，在新北市樹林區保安街一段號，發生車禍，將近80歲的機車女騎士受困車下。市府消防局據報協助脫困，患者左腿骨折，意識模糊。

市府消防局表示，已經將患者送板橋亞東醫院，後續交員警處理。 1060124

(中央社)