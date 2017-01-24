安心過好年 舉家外出關閉電源火源

農曆春節連續假期到來，高雄市警消加強大賣場消防演練，宣導防火防災觀念，提醒民眾舉家外出時，務必記得關閉家中電源、火源。（警消提供）中央社記者陳朝福傳真 106年1月24日

農曆春節連續假期到來，高雄市警消加強大賣場消防演練，宣導防火防災觀念，提醒民眾舉家外出時，務必記得關閉家中電源、火源。

高雄市政府消防局陸續於分區進行消防安全演練，維護民眾公共場所安全，並舉辦防災常識徵答，讓民眾印象深刻。

警消表示，民眾於春節期間炊事頻繁，應加強注意用火用電安全，舉家外出時務必記得關閉家中電源、火源；寒假期間應特別注意兒童安全，告誡絕對不可玩火；民眾不可於消防通道紅線停放車輛或堆放雜物，以免災害發生時影響救援效率；應安裝住宅用火災警報器，，達到預警功能；保持走廊、樓梯間等避難逃生路徑的暢通。1060124

(中央社)