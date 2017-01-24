安心過好年 高市春節社福不打烊
金雞年安心過春節，高雄市政府社會局春節假期各項服務不間斷，提供家庭暴力、兒少保護、性侵害及性剝削被害人緊急救援、庇護安置及急難救助等服務，安心過好年。
高雄市政府社會局表示，農曆春節假期即將到來，社會局為關懷高雄市民，各項服務不間斷，讓市民歡喜安心迎雞年。
為讓弱勢民眾過好年，高雄市社會局已發放低收入戶春節慰問金，各項中低收入戶老人生活津貼、身心障礙者生活等補助同步提前發放。
社會局也邀請慈善會團體、社會善心人士和企業等一同關懷弱勢，辦理「金雞賀歲喜迎春，獨居長輩圍爐」、「惜緣送暖-年終尾牙」街友年終關懷等活動，並邀請弱勢兒少、受暴、單親家庭新春團聚，讓弱勢民眾一同歡度年節團圓氣氛。
農曆春節假期間，社會局照常提供即時關懷救助、老人送餐、居家照顧及街友服務等，專業社工人員並堅守崗位，即時提供緊急救援、庇護安置及急難救助等服務，民眾如果需求協助可撥打1999高雄萬事通、1957社會利諮詢專線。1060124
(中央社)
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