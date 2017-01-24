自小客撞國道護欄 燒成廢鐵駕駛輕傷

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國道警察第二大隊24日指出，25歲陳男子駕駛自小客車行經國道3號北上竹南路段，失控撞上中央分隔島，起火燃燒，消防隊員趕往撲滅火勢，車輛已燒成廢鐵，駕駛幸運及時逃出。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月24日

國道警察第二大隊今天指出，25歲陳男子駕駛自小客車行經國道3號北上竹南路段，失控撞上中央分隔島，起火燃燒，消防隊員趕往撲滅火勢，車輛已燒成廢鐵，駕駛幸運及時逃出。

苗栗縣消防局23日深夜10時許接獲通報，國道3號北上109公里竹南路段傳出火燒車意外，隨即派遣後龍消防分隊人車趕往搶救，消防隊員抵達現場看到1部自小客車打橫在內側車道，已全面燃燒。

由於火勢猛烈，國道員警先將來往車輛引導至路肩通行，避免遭到波及，消防隊員趕緊拉出水線灌救，不到10分鐘就把火勢撲滅，但整輛自小客車已燒得只剩下骨架。

還好陳姓駕駛及時逃出車外，僅受到皮外傷，經送醫救治後無大礙，至於意外發生原因，國道員警初步排除酒駕，懷疑是車速過快失控，擦撞護欄後起火燃燒，不過詳細肇事過程有待進一步調查。1060124

(中央社)