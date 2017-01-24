蔡英文民調再創新低 僅剩33.8％

蔡英文民調再創新低。(報系資料照)

台灣民意基金會今天公布蔡英文的總統聲望民調再創歷史新低，上任8個月的蔡英文，總統聲望下降超過一半，僅剩33.8%，和上個月相比要掉了4%，不贊同她處理國家大事方式的人大幅上升到54.4%，超過贊同她的人20.6%，顯示「權威的危機」在持續加劇中。

綜合研判，主要的近因有三：林全內閣施政滿意度持續下滑、一例一休政策硬著陸、年金改革逼近攤牌階段。

此外，滿意林全內閣的施政表現滿意的約27%，不滿意的人已接近61%。值得注意的是，對林全內閣不滿的人不僅僅數量擴增，不滿的強度也在持續增強中。即便是相對較擁護蔡政府的24歲以下年輕人，也有44.9%不滿意林全內閣。

從職業別來看，軍公教人員、無業/待業者、高階白領人員、以及自營商/企業主都有高達65%以上不滿意林全內閣，其中軍公教人員不滿比例更高達84%。

此外，即便是執政的民進黨認同者也有高達45.5%不滿意林全內閣，更別提國民黨認同者和中性選民。

(中時)