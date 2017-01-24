蔡英文民調再創新低 僅剩33.8％
台灣民意基金會今天公布蔡英文的總統聲望民調再創歷史新低，上任8個月的蔡英文，總統聲望下降超過一半，僅剩33.8%，和上個月相比要掉了4%，不贊同她處理國家大事方式的人大幅上升到54.4%，超過贊同她的人20.6%，顯示「權威的危機」在持續加劇中。
綜合研判，主要的近因有三：林全內閣施政滿意度持續下滑、一例一休政策硬著陸、年金改革逼近攤牌階段。
此外，滿意林全內閣的施政表現滿意的約27%，不滿意的人已接近61%。值得注意的是，對林全內閣不滿的人不僅僅數量擴增，不滿的強度也在持續增強中。即便是相對較擁護蔡政府的24歲以下年輕人，也有44.9%不滿意林全內閣。
從職業別來看，軍公教人員、無業/待業者、高階白領人員、以及自營商/企業主都有高達65%以上不滿意林全內閣，其中軍公教人員不滿比例更高達84%。
此外，即便是執政的民進黨認同者也有高達45.5%不滿意林全內閣，更別提國民黨認同者和中性選民。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。