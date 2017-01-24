三星Q4獲利激增5成 創3年多最高紀錄

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三星電子公司今天表示，第4季營業獲利激增50%，寫下3年多來最高紀錄，主因晶片事業獲利創紀錄，掩蓋Note 7智慧型手機帶來的負面衝擊。

法新社報導，三星在財報中表示，去年10月到12月這季營業獲利9.22兆韓元（約新台幣2683億元）。

三星表示，獲利「受到零件事業驅動，記憶體和顯示面板部門是主要功臣」，美元走強也有助於推升獲利。

根據路透社，全球最大智慧型手機製造商三星也表示，計畫今年回購價值9.3兆韓元的股票。

三星預期目前這季獲利會較前一季少，因為「行動事業的行銷費用增加，加上季節性需求疲弱，使得電視銷售減少」。

營收為53.3兆韓元，與去年同期持平，分析師預期為53兆韓元。

晶片部門是第4季的金雞母，營業獲利較去年同期攀升77%至4.95兆韓元。

行動事業營業獲利增加12%至2.5兆韓元。容易起火自燃的Note 7於去年10月停產後，Galaxy S等機種填補空缺。（譯者：中央社陳昱婷）1060124

(中央社)