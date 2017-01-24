詹詠然混雙搶10吞敗 澳網台將全出局
高居澳網混雙第5種子的台灣女將詹詠然是本屆澳網僅存寶島好手，她與波蘭庫柏特今挑戰8強門票，遭遇非種子球員加拿大達布洛夫斯基／印度波柏納，儘管次盤漂亮破發將比賽逼進「搶10」，卻在「搶10」氣力放盡，最終以4比6、7比5、0比1（3比10）落敗，無緣繼續挺進，本屆澳網已無台灣選手。
詹詠然與庫柏特奮戰，首盤面對對手強勢發球，雖把握1個破發機會，卻遭對手破了2個發球局，丟掉首盤；次盤再戰，雙方你來我往，各破對方1個發球局，來到關鍵的第12局，詹庫配把握機會破發，將比賽逼進「搶10」。
也許是次盤奮戰導致氣力放盡，詹庫配進入「搶10」後一路挨打，儘管一發成功率超過7成，但一發得分率卻只有4成，遠不如對手的67%，加上對手二發得分率竟高達百分百，詹庫配一下陷入0比8落後無力回天，無法延續次盤搶勝戰果，飲恨吞敗，無緣晉級8強。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。