詹詠然混雙搶10吞敗 澳網台將全出局

詹詠然與波蘭庫柏特澳網混雙止步16強。（劉雪貞提供）

高居澳網混雙第5種子的台灣女將詹詠然是本屆澳網僅存寶島好手，她與波蘭庫柏特今挑戰8強門票，遭遇非種子球員加拿大達布洛夫斯基／印度波柏納，儘管次盤漂亮破發將比賽逼進「搶10」，卻在「搶10」氣力放盡，最終以4比6、7比5、0比1（3比10）落敗，無緣繼續挺進，本屆澳網已無台灣選手。

詹詠然與庫柏特奮戰，首盤面對對手強勢發球，雖把握1個破發機會，卻遭對手破了2個發球局，丟掉首盤；次盤再戰，雙方你來我往，各破對方1個發球局，來到關鍵的第12局，詹庫配把握機會破發，將比賽逼進「搶10」。

也許是次盤奮戰導致氣力放盡，詹庫配進入「搶10」後一路挨打，儘管一發成功率超過7成，但一發得分率卻只有4成，遠不如對手的67%，加上對手二發得分率竟高達百分百，詹庫配一下陷入0比8落後無力回天，無法延續次盤搶勝戰果，飲恨吞敗，無緣晉級8強。

(中時電子報)