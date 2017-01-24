首場簡報會 史派瑟提美中不公平貿易

白宮發言人史派瑟今天說，美國總統川普認為，中美間的不公平貿易須重新審視；而美國必將捍衛南海上屬於公海的國際領域，不被特定一國掌控。

史派瑟（Sean Spicer）在川普新政府的第一個工作日新聞簡報會上打破傳統，未讓第一排美國主流媒體記者首先提問，而是點名較後排、自己熟悉的記者。

他說，以後還將開放透過網路通訊系統，讓無法負擔在華府設辦公室開銷的美國其他地方記者可以參與新聞簡報會。

簡報會上，史派瑟先宣布總統川普已簽署行政命令撤銷前總統歐巴馬任內協商完的跨太平洋夥伴協定（TPP）。他強調，多邊貿易協定不符合美國利益、對美國勞工也無助益，川普政府下的新時代美國貿易，將專注於雙邊貿易；他指出，美國仍要追求自由與公平的貿易活動，這是川普政府釋放的清楚訊號。

有記者提問，美國退出TPP，但中國與其他國家仍在洽簽區域全面經濟夥伴協定（RCEP），川普是否看到貿易也是美國國家安全的一環？他對中國可能成為全球貿易規則的制定者是否有所關切？

史派瑟說，川普很清楚中國在地緣政治格局中的角色及對美國經濟及國家安全的影響，這也是為什麼追求簽訂雙邊貿易協定是重要的理由之一。

還有中國媒體記者問，美國退出TPP後，川普將追求什麼樣的「美中關係」？川普對台灣議題的立場又是如何？

史派瑟則回答，對於美國產品與服務來說，川普了解，中國是巨大市場，數週前還與阿里巴巴集團主席馬雲會晤，但許多例子顯示，美中間的貿易並非雙向。

史派瑟指出，許多中國商人與企業很容易進入美國市場，販售商品與提供服務，但美國產品與服務，不論是金融服務、銀行業、其他服務業及智慧財產權上，美國和中國間「有問題存在」；川普了解中國市場巨大，美國企業渴望進入，但美國在進入中國市場時遭受何種待遇，確實有很多方面需要關切，需要重新審視。

至於川普政府對台灣議題的立場，他未回答。

另有記者問，川普是否同意候任國務卿提勒森的看法，認為美國應阻止中國進入已建好相關設施的人造島礁？

他說，南海上有些區域是屬於公海的一部分，美國會確保自己在相關區域的利益，問題在於，如果這些島嶼實際上是位於公海、不屬於中國所有，「當然，美國會確保捍衛國際領域不被某一個國家給掌控，答案是肯定的」。1060124

(中央社)