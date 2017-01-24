NBA》勇士教頭科爾痛批明星賽票選制度

勇士總教練科爾不滿聯盟新設定的明星賽票選制度，不少球員將票投給自己，導致出現不少名不見經傳的名字。(美聯社資料照)

NBA聯盟針對本季明星賽票選制度做出重大改變，球迷的票數占了50%，球員和媒體的票數各佔25%，然而在球員的票選方面出現不少名不見經傳的名字，導致讓勇士教頭科爾痛批，球員不懂得珍惜這項權利。

科爾表示，「許多球員為了讓自己的名字出現在明星賽選票上而投給自己，比如竟然可以看到莫威廉斯(本季從未出賽)，帕帕揚尼斯(本季只得2分)，龐德斯特(連續2季都沒有上場)，這種將明星賽票選當兒戲的作法感到不齒。」

科爾強烈指責，「球員一直要求可以擁有投票權，但是可以將票投給自己嗎？聯盟不該訂定遊戲規則，設定門檻嗎？如同美國總統選舉也應該有所謂的候選人機制，因此，我認為其中有50%的球員不具備有列入明星賽的資格。」

(中時電子報)