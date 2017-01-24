詹啟賢家族真正台灣本土力量 影響力超王金平

前國民黨首席副主席詹啟賢23日宣布參選國民黨主席，以「能革者」自許，表示要改變現狀，找回國民黨的團結與理想。（趙雙傑攝）

前國民黨副主席詹啟賢召開記者會，正式宣布參選國民黨黨主席。對於有些民眾來說，詹啟賢的名字，相比其他耳熟能詳的政治明星似乎有點陌生，但資深媒體人黃創夏在臉書分析詹啟賢的背景，本土勢力深厚，人脈網遍布，家族在台中政壇的輩分，比祖師爺還祖師爺。真要講「本土力量」，詹啟賢的影響力，比起只靠利益結盟的王金平，更深、更廣！

資深媒體人黃創夏在臉書發文《祝福詹啟賢和國民黨⋯⋯》，分析本來是美國心臟外科權威醫生的詹啟賢，受許文龍託付，回台灣接手還是被列為「三級醫院」的奇美醫院，幾年後翻身變成是「醫學中心」；本來虧損要撐不去的，「國光生技」，在前衛生署長李明亮的一封親筆信下，詹啟賢又接手了國光生技。

黃創夏說，救亡圖存，是詹啟賢一輩子最愛的冒險，如今，詹啟賢宣稱要把台灣的真正本土力量，帶到國民黨之內。攤開詹啟賢的背景，他和他的家族在台灣的中南部地區，根深柢固，盤根錯節。

黃創夏表示，詹啟賢雖然是彰化人，但是他家族在台中政壇的輩分，比祖師爺還祖師爺。家族人脈橫跨南北、地方、中央醫界。透過姻親關係，他家族血脈網還可拉到辜振甫和王永慶兩大家族。

除此之外，黃創夏說，過去台灣仕紳有「五大家族」，詹啟賢家族和林獻堂、辜振甫、王永慶和陳守山都有著千絲萬縷的關係，在台灣仕紳體系中，人脈網在政壇恐怕無人可及。

不只是中南部的醫界和大台中地區的地方派系，詹啟賢家族和台灣的本土勢力，關係也是盤根錯節。黃創夏說，攤開詹啟賢的家族史，實可謂血脈橫跨藍、綠，地域涵蓋中彰投、雲嘉南。

並且，黃創夏指出，馬英九任內八年，詹啟賢因為看不慣馬英九和金溥聰的小圈圈排他文化，憤而求去，又擔任慈濟醫院的總顧問，和台灣最大的人民團體慈濟體系，又產生了緊密的互動。

黃創夏說，正因詹啟賢和台灣中南部的鄉紳大老、世家大族、醫界領袖、地方派系、政壇前輩和宗教領袖，都有著綿密的血統關係，深知他們的想法與語言，又都能見上面。更具體的講，如果真要講「本土力量」，詹啟賢的影響力，比起只靠利益結盟的王金平，更深、更廣！

黃創夏表示，詹啟賢再度回到國民黨內，能否真的救亡圖存？仍在未定之天！但是，國民黨是否因為詹啟賢綿密的血統關係，和台灣中南部的鄉紳大老、世家大族、醫界領袖、地方派系、政壇前輩和宗教領袖，再度建立新的連結，祝福詹啟賢和國民黨。

(中時電子報)