詹啟賢家族真正台灣本土力量 影響力超王金平
前國民黨副主席詹啟賢召開記者會，正式宣布參選國民黨黨主席。對於有些民眾來說，詹啟賢的名字，相比其他耳熟能詳的政治明星似乎有點陌生，但資深媒體人黃創夏在臉書分析詹啟賢的背景，本土勢力深厚，人脈網遍布，家族在台中政壇的輩分，比祖師爺還祖師爺。真要講「本土力量」，詹啟賢的影響力，比起只靠利益結盟的王金平，更深、更廣！
資深媒體人黃創夏在臉書發文《祝福詹啟賢和國民黨⋯⋯》，分析本來是美國心臟外科權威醫生的詹啟賢，受許文龍託付，回台灣接手還是被列為「三級醫院」的奇美醫院，幾年後翻身變成是「醫學中心」；本來虧損要撐不去的，「國光生技」，在前衛生署長李明亮的一封親筆信下，詹啟賢又接手了國光生技。
黃創夏說，救亡圖存，是詹啟賢一輩子最愛的冒險，如今，詹啟賢宣稱要把台灣的真正本土力量，帶到國民黨之內。攤開詹啟賢的背景，他和他的家族在台灣的中南部地區，根深柢固，盤根錯節。
黃創夏表示，詹啟賢雖然是彰化人，但是他家族在台中政壇的輩分，比祖師爺還祖師爺。家族人脈橫跨南北、地方、中央醫界。透過姻親關係，他家族血脈網還可拉到辜振甫和王永慶兩大家族。
除此之外，黃創夏說，過去台灣仕紳有「五大家族」，詹啟賢家族和林獻堂、辜振甫、王永慶和陳守山都有著千絲萬縷的關係，在台灣仕紳體系中，人脈網在政壇恐怕無人可及。
不只是中南部的醫界和大台中地區的地方派系，詹啟賢家族和台灣的本土勢力，關係也是盤根錯節。黃創夏說，攤開詹啟賢的家族史，實可謂血脈橫跨藍、綠，地域涵蓋中彰投、雲嘉南。
並且，黃創夏指出，馬英九任內八年，詹啟賢因為看不慣馬英九和金溥聰的小圈圈排他文化，憤而求去，又擔任慈濟醫院的總顧問，和台灣最大的人民團體慈濟體系，又產生了緊密的互動。
黃創夏說，正因詹啟賢和台灣中南部的鄉紳大老、世家大族、醫界領袖、地方派系、政壇前輩和宗教領袖，都有著綿密的血統關係，深知他們的想法與語言，又都能見上面。更具體的講，如果真要講「本土力量」，詹啟賢的影響力，比起只靠利益結盟的王金平，更深、更廣！
黃創夏表示，詹啟賢再度回到國民黨內，能否真的救亡圖存？仍在未定之天！但是，國民黨是否因為詹啟賢綿密的血統關係，和台灣中南部的鄉紳大老、世家大族、醫界領袖、地方派系、政壇前輩和宗教領袖，再度建立新的連結，祝福詹啟賢和國民黨。
(中時電子報)
文章來源：黃創夏臉書
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範