加開千架班次 近6千萬陸民眾將出國慶春節

中國南方航空為因應大量春節出國旅客，共加開上千架班次。圖為南航787-9型客機。（達志影像/Shutterstock）

隨著中國農曆春節假期逼近，大陸除了提早啟動龐大的國內春運模式，今年將有更多的家庭選擇出國躲避人潮。身為全球最大的旅客來源國，今年春節預計將有約5,830萬人選擇出境渡假，比去年同期增加近1成比例，各大航空更是嚴陣以待，包含南方航空、東方航空和廈門航空總共加開上千架區域和跨洋航班，來應付龐大的旅客人潮。

據彭博社（Bloomberg）報導，即將到來的農曆春節假期，大陸上除了每年的龐大春運人潮，今年將有更多民眾選擇出國渡假，來躲避國內的天氣與人擠人的窘境。拜愈來愈多國家和地區給予免簽與落地簽的方便，日本、澳洲和以色列都推出多年多次簽證，阿拉伯聯合大公國（UAE）也擬給陸客落地簽的服務，讓今年春節將有至少5,830萬名大陸旅客出境，比去年上漲約1成的幅度。3間大型的國籍航空，東航加開400架往沖繩、曼谷、宿霧航班；南航則是加開3,600架班次，多數是飛往紐澳的航班；而廈航則新增百架飛往峇里島和馬爾地夫的航班。

東航也為了輸運龐大的春節出國人潮，加開數百架航班因應。（達志影像/Shutterstock）

大陸的廈門航空今年春節期間也加開百餘架班次，來因應龐大出國人潮。圖為廈航787型客機。（達志影像/Shutterstock）

春節假期是華人社會傳統中最重要的假期，每年此時都有無數的遊子和異鄉客不遠千里地返回故鄉，就是為了與家人團聚和相處，但隨著現代工商社會的發展，此一習俗也愈來愈淡，有更多的大陸年輕人選擇出國血拼和渡假來慶祝這個難得的長假。經濟和人均所得10年快速成長，以及日漸增加的免簽和落地簽便利因素，讓大陸的海外旅遊市場呈現爆炸性成長，也成為全球航空業、旅遊業等大力拉攏的目標。

然而，大陸年輕人與台灣面臨的是同一個問題，當過年期間，國內旅遊的開銷幾乎等於或超過出境旅遊時，想到人擠人場面和服務品質不佳的過往印象，多數人多半會選擇出國渡假。尤其是去日本，明治維新後改採西曆的他們，中國農曆年已非官方假日，故此時前往旅行並不會與其國內旅遊撞期。去年陸客訪日量達640萬人次，比前年上升28%，帶來總觀光收入共計1.47兆日圓（約4,100億台幣），成為日本最大旅客來源國。

(中時電子報)