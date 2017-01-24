加開千架班次 近6千萬陸民眾將出國慶春節
隨著中國農曆春節假期逼近，大陸除了提早啟動龐大的國內春運模式，今年將有更多的家庭選擇出國躲避人潮。身為全球最大的旅客來源國，今年春節預計將有約5,830萬人選擇出境渡假，比去年同期增加近1成比例，各大航空更是嚴陣以待，包含南方航空、東方航空和廈門航空總共加開上千架區域和跨洋航班，來應付龐大的旅客人潮。
據彭博社（Bloomberg）報導，即將到來的農曆春節假期，大陸上除了每年的龐大春運人潮，今年將有更多民眾選擇出國渡假，來躲避國內的天氣與人擠人的窘境。拜愈來愈多國家和地區給予免簽與落地簽的方便，日本、澳洲和以色列都推出多年多次簽證，阿拉伯聯合大公國（UAE）也擬給陸客落地簽的服務，讓今年春節將有至少5,830萬名大陸旅客出境，比去年上漲約1成的幅度。3間大型的國籍航空，東航加開400架往沖繩、曼谷、宿霧航班；南航則是加開3,600架班次，多數是飛往紐澳的航班；而廈航則新增百架飛往峇里島和馬爾地夫的航班。
春節假期是華人社會傳統中最重要的假期，每年此時都有無數的遊子和異鄉客不遠千里地返回故鄉，就是為了與家人團聚和相處，但隨著現代工商社會的發展，此一習俗也愈來愈淡，有更多的大陸年輕人選擇出國血拼和渡假來慶祝這個難得的長假。經濟和人均所得10年快速成長，以及日漸增加的免簽和落地簽便利因素，讓大陸的海外旅遊市場呈現爆炸性成長，也成為全球航空業、旅遊業等大力拉攏的目標。
然而，大陸年輕人與台灣面臨的是同一個問題，當過年期間，國內旅遊的開銷幾乎等於或超過出境旅遊時，想到人擠人場面和服務品質不佳的過往印象，多數人多半會選擇出國渡假。尤其是去日本，明治維新後改採西曆的他們，中國農曆年已非官方假日，故此時前往旅行並不會與其國內旅遊撞期。去年陸客訪日量達640萬人次，比前年上升28%，帶來總觀光收入共計1.47兆日圓（約4,100億台幣），成為日本最大旅客來源國。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範