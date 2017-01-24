林書豪3度受傷 籃網：再缺賽3至5週

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美職籃布魯克林籃網隊明星後衛林書豪，最近復健時再度傷及左大腿，已是第3度受傷，恐將再缺賽3至5週。籃網總經理馬克斯說，必須完全確定康復，才會讓他回到場上。

籃網今晚主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊，林書豪再次缺席。賽前，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）發表聲明指出，林書豪左大腿肌腱舊傷在復健時惡化，可能還要3至5週無法上場。

按照馬克斯的說法，若復健一切順利，林書豪最快2月底才會復出。今年初林書豪曾對外公開表示，期望1月中下旬可復出，但事與願違，積極復健的豪小子不慎再度傷及左大腿肌腱。

馬克斯說，「瞭解與感謝林書豪亟欲重返陣中與隊友共同拼戰的願望，但對其復健有必要審慎小心，確保他是在百分百康復下回到場上。」

林書豪因左大腿多次受傷，讓他加盟籃網首季大多數比賽無法上場。去年11月2日，他在季賽僅進行至第5場時受傷，傷後復出，同年12月26日對戰夏洛特黃蜂隊時再度受傷。在籃網本季43場賽事中，他僅出賽12場。1060124

(中央社)