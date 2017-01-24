林書豪3度受傷 籃網：再缺賽3至5週
美職籃布魯克林籃網隊明星後衛林書豪，最近復健時再度傷及左大腿，已是第3度受傷，恐將再缺賽3至5週。籃網總經理馬克斯說，必須完全確定康復，才會讓他回到場上。
籃網今晚主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊，林書豪再次缺席。賽前，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）發表聲明指出，林書豪左大腿肌腱舊傷在復健時惡化，可能還要3至5週無法上場。
按照馬克斯的說法，若復健一切順利，林書豪最快2月底才會復出。今年初林書豪曾對外公開表示，期望1月中下旬可復出，但事與願違，積極復健的豪小子不慎再度傷及左大腿肌腱。
馬克斯說，「瞭解與感謝林書豪亟欲重返陣中與隊友共同拼戰的願望，但對其復健有必要審慎小心，確保他是在百分百康復下回到場上。」
林書豪因左大腿多次受傷，讓他加盟籃網首季大多數比賽無法上場。去年11月2日，他在季賽僅進行至第5場時受傷，傷後復出，同年12月26日對戰夏洛特黃蜂隊時再度受傷。在籃網本季43場賽事中，他僅出賽12場。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。