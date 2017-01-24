婦人雪地坐困火燒車 員警義勇破窗救命

華盛頓州斯波坎一名婦人日前夜間雪地開車途中被積雪卡住，突然車子冒煙起火，但車門卻打不開。一名員警義勇破窗救人，隨身攝影機拍下驚險過程，影片引發社群網站瘋傳。

斯波坎（Spokane）警察局透過推特分享警官史魏爾林（Tim Schwering）隨身攝影機在20日晚間拍下的救人過程。這段影片近日引發社群網站瘋傳，包括美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司（ABC）等媒體也紛紛報導。

警方表示，20日晚間10時左右接到婦人諾瓦克（Kim Novak）打911求救電話表示，她的車子在路上突然起火，車門完全卡住，想踢破窗戶卻不成功，情況十分緊急。

警官史魏爾林比消防隊更早一步趕抵現場。他的隨身攝影機拍下畫面顯示，他用警棍奮力擊破車窗，並對車內的諾瓦克喊著：「我們來救妳了！」

打破車窗之後，史魏爾林仍無法開啟車門，他只得將諾瓦克從駕駛座車窗破洞中拉出。警方表示，一名附近社區民眾趕來幫忙，在搶救過程中被車窗的破碎玻璃割傷。

消防人員抵達現場發現，諾瓦克所駕駛的2012年份雪佛蘭Chevy Malibu轎車引擎著火，水箱罩與保險桿都已經被大火燒融。警方表示，引擎起火原因目前仍在調查中。

史魏爾林因為吸入大量煙霧，後來也被送醫治療，所幸並無大礙。

對於奮不顧身救人被媒體譽為英雄，史魏爾林今天接受美國新聞網訪問時說，並不覺得自己算得上英雄，「任何一個警察看到那樣的狀況，都會做同樣的事情。」

他表示，從來沒有見過車輛在馬路上突然起火的狀況，由於情況緊急，完全沒有多想，一心一意想把車內的受困婦人救出。

諾瓦克表示，當天晚間從超級市場購物之後返家路上，車子被積雪困住時，突然振動了一下，然後引擎就熄火了，所有車燈全都沒電，她想下車，但車門電動鎖卻完全無法開啟。困在車內的時候，她驚覺車子開始冒煙，迅速起火，嚇得她急忙打911電話求助。

她在脫困之後餘悸猶存，史魏爾林買了冰淇淋為她壓驚。史魏爾林在訪問中笑道：「任何人在遭遇過那麼危急的情況之後，確實需要吃點冰淇淋。」1060124

(中央社)