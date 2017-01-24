中市柳川整治 新種台灣水柳重現美景

柳川重現美景，不只賞心悅目，更發揮都市防洪的守護神角色。（盧金足攝）

台中市柳川整治後，種植台灣原生種「水柳」。（圖／台中市府提供）

台中市柳川台灣大道至民權路之間河段，經市府水利局整治美化，已成最夯的新興景點，很多民眾也發現柳樹意象再現。水利局表示，整治前河岸的垂柳，並非台灣原生種樹木，新種植的樹種，改以環保署核定的台灣原生種樹水柳為主，再搭配流蘇、台灣欒樹及光臘樹等159株喬木，強調在地也豐富四季景觀變化。

市府調查指出，柳川上下游段的垂柳並非台灣原生種樹木，而是在日治時期由海外引進台中，此次辦理台灣大道至民權路之間整治美化工程時，對於植栽通盤考量，對於柳樹意象的維持，改在水舞台段新植38株台灣原生種水柳，其他水岸河道範圍則新植流蘇、台灣欒樹及光臘樹等樹種。

水利局長周廷彰指出，台灣水柳過去在農業時代是灌溉溝渠道的護岸植物，也可做水土保持、防風植物，是湖邊堤岸常用的觀賞植物；且具有抗氧化功能，為台灣濕地藥用植物之一，同時也是行政院環保署「空氣品質淨化區及環境綠化育苗計畫」所核定的樹種。

有別於其他河段原有的垂柳，新種植的台灣水柳更有環境教育功能，讓更多人認識台灣原生物種，也了解早期農村常見的河岸植栽景觀，營造台中柳川的獨特性，彰顯柳川水岸的再生。

整治後的柳川，受到民眾喜愛，不分白天夜晚總是人潮不斷，周廷彰強調，除了藝術美化的造景，親水的環境，整治後的柳川更成為一條「會呼吸的河川」，兩側護岸改拓寬為緩坡，有助排水及透水，並藉由滲透及蒸發，減輕暴雨逕流對排水系統的負荷。

水利局還在河岸下方設置水撲滿吸收水份，儲水回抽作為澆灌使用，河道下方則設置滲透性排水管，在枯水期與豐水期之間調整水源，創造出如同海綿般吸水的彈性空間，讓柳川不只賞心悅目，更發揮都市防洪的守護神角色。

(中時)