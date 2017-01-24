川普點名日中兩國 對美國非公平貿易

美國總統川普23日點名批判美日、美中貿易不公平，必須與日、中兩國協商。他還強調，將大膽地鬆綁法規並採取減稅政策。

日媒發自美國華盛頓的報導指出，川普23日在白宮與美國企業領袖舉行會談，在美日的汽車貿易方面，川普大喊「不公平」！

川普表示，「美國 （的汽車製造廠）在日本的銷售沒有增加，但日本卻輸出幾十萬輛車到美國」、「如果日本讓我們在日本市場賣車困難那就是不公平」。

他還指出，日本車進口美國是零關稅，日本卻對美國進口車課以2.5%的關稅。川普強調，為了解決貿易赤字問題，「這個問題必須協商」，必須向日本要求「公平」的貿易。

川普同時也譴責了中國市場，他表示，「要向中國賣美國產品幾乎是不可能的，根本無法說是自由貿易」、「我們要求的是公平的貿易」。

川普表示，他要將法人稅率（公司稅）從現行的35％調降到15至20％左右。他認為歐巴馬前政府的過剩規定阻礙了企業經營活動，故「打算撤銷美國目前75％以上的法規」。針對將工廠從美國外移的企業，川普再度表示，將課以很高的國境稅，促使企業在美國投資。

(中時)