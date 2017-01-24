詹啟賢選黨魁 黃紹庭：對吳敦義最具殺傷力
國民黨主席之戰，目前共有洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、韓國瑜及詹啟賢五雄逐鹿。國民黨政策會副執行長黃紹庭分析，詹啟賢的加入恐對吳敦義最具殺傷力，吳走傳統樁腳式選舉，但國民黨2014及2016兩次大敗便是因為給選民「太老、太醬缸、太八股」的印象，詹啟賢企業出身反而是優勢。
黃紹庭接受中評社專訪時表示，國民黨老一代現今在台灣社會是被唾棄的，詹啟賢年紀雖大，但有別黨內傳統政治人物，他具企業家身份，是一位可以結合本土的人，實事求是、行事作風不官僚成為他的利基。
吳敦義擁有豐沛的地方派系與樁腳，不過黃紹庭指出，全代會通過洪秀柱的《和平政綱》時，吳敦義也在場，但他兩次抨擊洪秀柱路線，卻又提不出「不正當性」，其實都有自傷，很多黨員無法認同。
黃紹庭認為，鹿死誰手就看最終是國民黨內的地方派系樁腳、黨員自主還是黃復興黨部贏得這次黨魁選舉了。
(中時電子報)
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