吳敦義：整合要雙方有意 到目前沒試探

表態參選中國國民黨主席的前副總統吳敦義今天談到選舉整合問題時說，所謂整合一定是雙方都有意，不能勉強，到現在，他沒做這樣的試探，如果因緣聚合，可以考量。

吳敦義上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目訪問，被問到北京是否關心國民黨主席選舉，吳敦義說，他不知道，沒問過，也不宜去問，因為這是國民黨黨內主席選舉，不必去問。

主持人詢問，北京是否希望統一取向高、「一中同表」的候選人？吳敦義說，有智慧的北京，一定希望台灣與中國大陸維持一中各表、和平穩定發展。打台灣幹什麼，縱然採取大動作拿到台灣，還要花大筆錢重建，且民心憤恨無法弭平，不會有理由強打台灣。

不過，吳敦義也說，北京可能有讓其不能忍受的東西，例如水淹到鼻子或眼睛，可能會採取動作；最好的做法是「九二共識、一中各表」，維持和平穩定發展，直到未來。

主持人詢及，外傳這次選舉，年輕人要投韓國瑜，年長者投洪秀柱，本土票投詹啟賢，郝家軍投郝龍斌？吳敦義說，以上皆是他的票源，各級議會、黨代表、中常委、立委、議員，都是爭取重點；5個人參選，互相票源都會擠壓。

主持人追問，外傳前總統馬英九不支持任何人，國民黨籍立委王金平也保持中立，吳敦義說，馬英九或王金平現在維持的立場是最好的，因為馬英九知道維護其九二共識、一中各表，「我是最堅持的一個」；他也是力行馬英九廉能政治，最堅持的。

談到年金改革，吳敦義表示，他贊成改革，但要讓軍公教警勞農，廣泛對國家有貢獻者，在退休或退任有尊嚴與溫飽的生活，設天花板、地板有必要。

蔡政府規劃18%優惠存款利率6年後歸零，吳敦義說，他2個多星期前，在一場茶敘有向前總統陳水扁任內的銓敘部長朱武獻請教，當時版本是分年降到6%。

此外，台泥董事長辜成允日前參加喜宴後跌倒過世，吳敦義說，喜宴當天他也在場，和前副總統蕭萬長同坐主桌，敬酒時還遇到辜成允打招呼，後來提前離開，回家後接到電話說辜成允摔倒送馬偕醫院，請他幫忙找馬偕院長幫忙。情況很嚴重，後來就別世了，非常不捨。1060124

(中央社)