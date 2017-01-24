蓬佩奧任中情局長 美參議院批准

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美國參議院今天表決通過聯邦眾議員蓬佩奧（Mike Pompeo）出任中央情報局長。

路透社報導，部分國會議員先前擔憂蓬佩奧可能擴大監控或同意使用普遍視為刑求的加強偵訊手段（Enhanced Interrogation Techniques）。

參議院目前還在計算票數，但已有67張贊成票，足以讓蓬佩奧的任命案過關。反對票有30張，幾乎全由民主黨員投下。（譯者：中央社張曉雯）1060124

(中央社)