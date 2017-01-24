人民幣中間價調升2.41分

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人民幣兌美元匯率中間價今天上調2.41分，連續兩日上調，報6.8331。美元指數下跌是人民幣兌美元匯率升值的主要因素。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，24日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元兌6.8331元，較23日的6.8572元調升2.41分。

新浪財經報導，近期人民幣對美元匯率與美元指數整體保持較高相關性。

報導指出，美國總統川普23日已簽署行政命令，正式宣布美國退出TPP，短期內對美國經濟競爭力投下不確定因素。

此外，美國財政部長提名人梅努欽（Steven Mnuchin）23日表示，美元過於強勁短期來看有負面影響，導致美元指數下跌。1060124

(中央社)