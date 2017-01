律師團控違憲 川普駁：毫無理據

美國一群律師今天在紐約對總統川普提出1起聯邦訴訟,指控違反總統不得收受外國政府款項的憲法禁令。川普駁斥這項控訴「毫無理據」。

路透社報導,一批知名憲法與道德律師興訟指出,川普(Donald Trump)名下飯店和其他事業收受外國政府款項,涉嫌違憲。

川普今天在白宮告訴記者,華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)興訟「毫無理據」。

法新社報導,川普以能夠迴避利益衝突為由,拒絕完全放棄龐大的家業,CREW正對此予以聲討。

川普的上述決定,引起民主黨政敵和政府道德監督組織的不滿。

CREW指出,川普海外事業之所以能營運,有一部分是出自外國政府和主管機關的善意。但美國憲法規定,聯邦官員不得收受外國政府的饋贈或「報酬」。(譯者:中央社何宏儒)1060124

