律師團控違憲 川普駁：毫無理據

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美國一群律師今天在紐約對總統川普提出1起聯邦訴訟，指控違反總統不得收受外國政府款項的憲法禁令。川普駁斥這項控訴「毫無理據」。

路透社報導，一批知名憲法與道德律師興訟指出，川普（Donald Trump）名下飯店和其他事業收受外國政府款項，涉嫌違憲。

川普今天在白宮告訴記者，華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）興訟「毫無理據」。

法新社報導，川普以能夠迴避利益衝突為由，拒絕完全放棄龐大的家業，CREW正對此予以聲討。

川普的上述決定，引起民主黨政敵和政府道德監督組織的不滿。

CREW指出，川普海外事業之所以能營運，有一部分是出自外國政府和主管機關的善意。但美國憲法規定，聯邦官員不得收受外國政府的饋贈或「報酬」。（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)