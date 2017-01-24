民調7成不認經濟好轉 游盈隆：政黨輪替沒意義

台灣民意基金會今天公布2016年是台灣政治大變動狀態，整整一年，2017年初問台灣對於經濟狀況，約有7成民眾對於台灣經濟看法，不是沒改變就是變壞。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換言之，政黨輪替對於台灣人來說，沒有意義，經濟跟總統施政表現有關，總體經濟表現最重要是反映在人民感受。

游盈隆強調，蔡總統經濟表現僅有3成滿意，去年底對蔡總統經濟表現刻板印象已經形成，是蔡總統最大挑戰之一。

蔡英文政府推動「國民年金改革」（包括改革18%在內），46%的人滿意，40%的人不滿意；儘管正反差距不大，但整體而言，滿意蔡政府「年金改革」相關推動工作的人還是略多於不滿意的人。

此外，對於「政府『年金改革國是會議』即將召開，您對蔡政府做好『年金改革』有沒有信心？」結果顯示：41%有信心，49%沒信心，兩者相差8%，沒信心的人明顯多於有信心的人。綜合來說，台灣人民多數滿意蔡政府所推動的年金改革工作，但另一方面，多數人卻又對蔡政府能否做好此項工作缺乏信心？這是一個頗堪玩味的現象。

2016年是台灣政治大變動狀態，經整整一年，2017年問台灣對於經濟狀況，約有9成民眾對於台灣經濟不是沒改變就是變壞，換言之，政黨輪替對於台灣人來說，沒有意義，經濟跟總統施政表現有關，總體經濟表現最重要是反映在人民感受。

游盈隆說，這時還去問你支不支持年金改革，有如你現在去問「你支不支持年金改革」有如你現在去問「你支不支持司法改革」一樣沒有意義，但全民都在幾天前在知道方案。民調做前才知道方案。

滿意政府推動年金改革在過去5個月減少10%，不滿意的多了7%。游盈隆說，關於信心問題，沒有信心高於有信心8%。

至於已經落實的「一例一休」政策，對於「蔡英文政府『一例一休』勞工政策實施以後，引起社會議論。整體而言，您支持或不支持「一例一休」的勞工政策？結果顯示，有高達56%的人不支持，只有33%支持。這樣的社會反應證實「一例一休硬著陸」，意味著新政策的衝擊強烈，社會調適恐需相當時日。

至於台灣人對台灣發展現況的滿意度，今日台灣，有高達69%的人不滿意社會發展現況，滿意的人只有24%。

游盈隆表示，如果和美國社會比較，根據美國蓋洛普民意測驗的發現，對今日美國社會現況感到滿意的人有27%，略高於今日台灣；但值得注意的是，美國人27%的滿意度是處於歷史新低的狀態，美國人對美國發展狀況感到滿意的也曾高達60%左右。當台灣只有24%的成年人對社會發展現狀感到滿意，近70%成年人對台灣當前發展狀況不表滿意，意味著社會絕大多數人希望改變，希望追求進步，希望社會向上提升。

本次調查由山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年1月17-18兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時)