中美若打貿易戰 情趣用品也變貴

中美若互相提高關稅壁壘，連性玩具等塑膠製品都要面臨漲價。(圖/淘寶網)

美國總統川普剛上任即簽署退出《跨太平洋夥伴協定》（The Trans-Pacific Partnership,TPP）的行政文件，這不免讓人揣測，未來中美是否將發生貿易戰爭？研究預估，若美方提高關稅壁壘，自己會先受傷，因為包括情趣用品在內的玩具製品將變得更貴。

據英媒BBC報導，美國總統川普在競選期間曾口出豪語，稱中國若不能與美國公平貿易，將提高關稅45%。對此，研究機構「資本經濟」指出，若上述政策付諸施行，美國境內的不少消費品價格要貴10%，包括iPhone手機、玩具、情趣用品、雨傘、橡膠鞋等等。也由於許多美國公司在中國大陸設有工廠，提高關稅最先傷到的是這些「自己人」。

另一方面，若中國也相應的提高關稅報復，就意味美國可能要被迫放棄中國大陸13億人的消費市場，受影響的產品包括波音飛機、汽車、好萊塢影片、玉米和大豆等農產品。

整體看來，打貿易戰似乎是傷人傷己的事情，以史為鑑，美國大蕭條之後曾施行「斯姆特霍利關稅法」，就導致全球貿易下滑66%。這或許應證了大陸領導人習近平最近在達沃斯論壇的講話：「貿易戰沒有贏家。」

(中時電子報)