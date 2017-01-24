資通訊科技發達 年輕世代淪受騙大宗
受騙已非老人專利！近年資通訊科技發達，網路詐騙猖獗，年輕時代輪受騙大宗。民進黨立委陳曼麗今召開記者會指出，近3年詐騙件數有增無減，去年1至11月詐欺案發生2萬1003年件，較同期增加9.9％，其中以「假冒名義」居冠，如進一步分析被害人年齡，去年1至8月以18至23歲占24.34％最多，其次才是30至39歲的20.33％。
陳曼麗也分享自身被「釣魚」經驗談，歹徒假冒家人發送Facebook massage（訊息）給她，要求接一組4位號碼的簡訊，當時也不疑有他，但一回傳後她的Line帳號就全數消失。撥至165反詐騙專線，警官則請她去警局報案，以免歹徒用其帳號去借錢，屆時恐捲入詐欺案件。
談及受騙年齡層降低一事，內政部警政署刑事警察副局長黃嘉祿解釋，因一般通話需要錢，年輕朋友多用網路電話「省錢」，且群組亦有圖片有已轉傳，比傳統變化多；另則是年紀大不熟智慧型手機，較少操作通訊軟體。
刑事警察局打擊詐欺犯罪中心研究員詹志文則表示，Line詐騙案件數在去年底攀升，除了騙取驗證碼盜用外，另有冒用的方式，去年整體案件數有700多件，已移送447件，破案比率大概有6成。
對於Line詐騙防治，詹志文指出，刑警局已從匯款帳戶去溯源追查，清查是由誰開戶、賣給誰，在網上查帳戶收購者，把俗稱「收簿子」集團打掉，就沒有帳戶可匯款。其次，領錢車手之追查一直是努力重點，並向請檢察官申請羈押。
詹志文並說，通訊的IP、電話以及內容亦是偵查重點，目前各縣市都有陸續成立科技專責單位，但因「斷點」問題，機房多數設置於境外，但部分仍須努力。
(中時)
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