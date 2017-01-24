NBA》BPI指數：勇士奪冠機率近7成！
根據美國權威媒體的評估，截至目前為止已有10支球隊篤定可以闖進季後賽，而全聯盟戰績最佳的勇士的奪冠機率將近7成。
美國媒體此次公布的籃球實力指數(Basketball Power Index，簡稱BPI)，這是綜合球隊的各項指標以及衡量球隊實力做出來的評估。
此次BPI做出的評估10支球隊晉級季後賽的機率高達99%，分別是東區騎士、暴龍、塞爾提克，東區有勇士、馬刺、火箭、快艇、爵士、灰熊與雷霆。國人關心的籃網則是與熱火、76人一樣，只有0.1%晉級季後賽的機會，可說是提前無緣。
根據預測，勇士本季的戰績是69勝13敗，馬刺63勝19敗，火箭和騎士並列第三，57勝25敗；至於奪冠機率，勇士可說是一騎絕塵，有高達67.5%的奪冠機率，居次的馬刺15.8%，名列第三的暴龍是6.5%，衛冕隊騎士僅有5.5%，火箭2.1%，快艇1.1%，其他球隊都不足1%。
與上次BPI公布的指數相比，勇士的奪冠機率從55.5%飆升至67.5%，騎士從9%下降至5.5%，甚至還被暴龍超越，出現不少危機。
(中時電子報)
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