挨批膨風後 白宮發言人：絕不說謊

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稱美國總統川普就職典禮觀禮人數「史上最多」而挨批「膨風」的白宮發言人史派瑟，今天在首場正式記者會中向記者承諾「絕不說謊」。

路透社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）21日對記者簡報指出，川普（Donald Trump）就職典禮「是迄今為止觀禮人潮最多的就職典禮，這話題到此為止」。他這場簡報不接受提問。

但典禮當天空拍照顯示，20日觀禮川普就職人數遠少於前總統歐巴馬2009年的首場就職典禮。

川普顧問康威（Kellyanne Conway）火上添油。她22日指出，白宮「提供另類事實」以反制她口中所謂有偏見的媒體。

史派瑟今天在首場正式記者會上，記者詢問站上發言人講台時，他是否願意永遠實話實說？

他回答：「我們的目的是絕不對各位說謊。」史派瑟為自己有權提供川普政府觀點作辯護。

史派瑟說：「我希望跟媒體維持健康的關係。」他針對廣泛的政策議題回答提問，尤其聚焦貿易政策上。

法新社報導，史派瑟曾表示要改變白宮的媒體傳統。在首場正式記者會上，他今天就開始說到做到。

美聯社在白宮新聞簡報向來可享優先提問，但今天卻未依慣例第1個被點名提問。

被點到提問的前3家媒體為「紐約郵報」（New York Post）、「基督教廣播網」（Christian Broadcasting Network）和「福斯財經新聞網」（Fox Business）。

史派瑟並宣布，白宮新聞簡報為駐地距華府50哩（80公里）外的記者開放4個「Skype席」。（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)