G-Dragon歌曲Crooked MV點擊破億

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南韓經紀公司YG娛樂今天透露，旗下男團BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）歌曲「Crooked」MV在YouTube的點擊突破1億次大關。

南韓「亞洲經濟」報導，具體而言，截至23日晚間10時，「Crooked」MV的點擊共計1.1億次。

「Crooked」是由G-Dragon和YG娛樂公司製作人TEDDY共同作詞作曲、TEDDY負責編曲，發行於2013年9月5日。1060124

(中央社)