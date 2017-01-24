北捷環狀線涉廢棄物回填 檢聲押4人

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新北地檢署偵辦台北捷運環狀線工程，承包商違反廢棄物清理法，將垃圾、廢棄物回填工程底下，將土石方出售獲利。檢方今天將萬業公司林姓負責人等4人，聲請羈押禁見。

檢方表示，以違反廢棄物清理法、偽造文書等罪嫌，除聲請將萬業公司林姓負責人、江姓員工，周姓與吳姓清運業者4人羈押禁見；另外，諭令皇昌公司王姓員工、鄭姓清運業者2人，以新台幣10萬元交保。

皇昌營造公司承作台北市捷運東區工程處「環狀線CF640區段標工程」，其中CF642的餘土清運，交由萬業交通公司處理，卻發生將垃圾、廢棄物回填工程底下，將土石方出售獲利。

新北地檢署黑金專組檢察官劉文瀚、陳建良，昨天指揮法務部新北市調查處、環保署北區環境督察大隊，搜索皇昌捷運環狀線工務所、萬業公司，及涉嫌人住居所，並傳訊萬業林姓負責人等17人到案說明。

檢方說，接獲線報指稱，台北市政府捷運工程局東區工程處，於100年10月間辦理捷運「環狀線CF640區段標工程」採購案，工程由皇昌公司承攬，其中CF642子施工標的餘土清運，由萬業公司負責。

萬業林姓負責人為節省清運成本，覬覦工程的土石方利益，涉嫌於得標後，將主要負責處理的環狀線捷運14張站，開挖底下餘土出售。

萬業公司事後再找處理廢棄物的公司，買下廢棄物代替級配料回填，藉此多頭賺錢。

且業者並未領有主管機關核發之廢棄物清除、處理許可文件，指示旗下司機，承載工程營建剩餘土石方，並載往無廢棄物處理許可文件之私人砂石場傾倒。

檢方清查，工程回填作業時，載運建築工程所產生之磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等營建混合物，佯裝為土石方級配料，載運至捷運環狀線工地回填。1060124

(中央社)