喜宴當天也在場 吳敦義不捨辜成允離世

台泥董事長辜成允摔傷不治，前副總統吳敦義今天說，喜宴當天他也在場，敬酒時還遇到辜成允打招呼，後來提前離開，回家後聽說辜成允摔倒，情況嚴重，後來過逝 ，非常不捨。

吳敦義上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目訪問，對於辜成允日前參加喜宴後跌倒過世，他說，喜宴當天他也在場，和前副總統蕭萬長同坐主桌，敬酒時還遇到辜成允打招呼，後來提前離開，回家後接到電話說辜成允摔倒送馬偕醫院，請他幫忙找馬偕院長幫忙。情況很嚴重，後來就「別世」了，非常不捨。1060124

(中央社)