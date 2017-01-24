美國會通過 蓬佩奧確定出任CIA局長

美國國會通過川普提名的前國會議員蓬佩奧(左)出任中央情報局（CIA）局長，右為美國副總統彭斯。(美聯社)

美國國會通過川普提名的前國會議員蓬佩奧(Mike Pompeo)出任中央情報局（CIA）局長，他將在全球安全問題和複雜恐怖威脅不斷升級的時候領導該機構。但他也面臨著在中情局和川普總統之間建立起功能性關係的棘手任務。

(旺報)