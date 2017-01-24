想完成最後的夢 李大浩回鍋樂天巨人

結束旅外，李大浩重返老東家樂天巨人。(美聯社資料照)

去年登上大聯盟圓夢，季後成自由球員(FA)的李大浩，引起日韓職棒球團的爭相搶人，日媒24日報導，日前曾表態打算盡當個好爸爸的他，決定簽下一紙四年合約，重返老東家樂天巨人懷抱，期望幫助巨人終結24年的冠軍荒，「這是我最後的願望。」

現年34歲的李大浩，上賽季在水手多以替補身分上場，出賽104場繳出打擊率2成53、14轟、49分打點成績，其實表現並不算差，不過為了家人，毅然放棄繼續追逐美國夢，回到熟悉的家鄉打拚；日媒《聯合News》報導，他獲得的合約，總額達150億韓元(約4.02億台幣)。

五年前挑戰日職時，樂天開出四年100億韓元，仍留不住李大浩，如今他34歲回鍋，還拿到更大的合約，李大浩心裡滿是感謝；當初效力巨人11年，沒能拿到的冠軍，如今是他唯一的目標，「有朝大聯盟的夢努力過，也順利實現了，現在最後的心願，是和巨人的隊友、新生代選手們，一起拿下總冠軍。」

(中時電子報)