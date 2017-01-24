秀泰廣場台中站前店 24日起「S1館」試營運

南山人壽攜手秀泰影城打造「秀泰廣場」台中站前店，24日起「S1館」搶先試營運。（圖／曾麗芳攝）

台中市東區繼富邦集團旗下的「大魯閣新時代購物中心」去年底改裝全新開幕後，又有一家全新的購物娛樂新據點進駐！由南山人壽攜手秀泰影城共同打造、位於台中火車站附近的秀泰廣場站前店，為了搶食春節期間的娛樂購物商機，今（24）日起由「S1館」搶先試營運，「S2館」則於農曆年後登場！

主攻影城娛樂市場的秀泰廣場表示，將推出台中最大的4K雷射巨幕影廳，高約15米、寬約22米，並獨家引進全台首台4K雷射投影機，搭配陣列式揚聲器，與日本頂級商務艙雙扶手座椅，打造觀影極致享受！24日試營運當天，前1,000位購票顧客就送「爆米花」1份。

在商場規劃上，秀泰廣場引進中台灣獨家的韓國吉拿圈排隊名店「Street Churros」及日本雞翅專賣店「世界的山將」；還有網路人氣「開丼」燒肉丼飯、北村豆腐家等日韓系美食，以及春水堂、大心、牛角等知名餐廳進駐。潮流服飾則有中部獨家的迪士尼雜貨專賣店「Zakka House雜貨屋」、街頭潮流王牌「Dr. Martens」，以及來自高雄的客製化銀飾品牌「QBe」等品牌。

台中秀泰廣場站前店為了分食大魯閣新時代購物中心既有的市場，不惜祭出「全館消費滿1,000元」就可抽獎，有機會將三菱ColtPlus汽車、中華電動機車e-moving、iPhone7等大獎帶回家，以抽獎刺激消費意願。

不僅如此，台中首場「皮克斯30周年系列活動-歡樂迎新總動員」也將登場！秀泰廣場表示，展區內不僅有最受歡迎的「玩具總動員」、「怪獸大學」、「海底總動員」及「腦筋急轉彎」等互動拍照體驗區，還有近千款迪士尼、皮克斯授權商品，搶攻新春假期的紅包商機。

(工商)