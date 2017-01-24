金門警方送暖 寒冬探視長者
在農曆春節前夕，金門縣警察局金城分局分局長李智源率員走訪金城鎮各村里，關懷慰問轄內生活較為困苦的長者，讓他們感受到警方的貼心及社會溫暖，並致贈愛心物資。
李智源是和金城派出所長林志仁、金城民防副中隊長楊肅謙、民防分隊長邱嘉樹、義警分隊長洪志榮及志工隊隊長沈素英，以及轄內特產業者天下貢糖董事長李金泰等人聯袂訪視長者，捐贈業者提供的愛心物資，包括貢糖、麵線、乾糧、水果、白米等，讓老人家在年節期間物資不致缺乏。
受關懷的黃姓長者說，員警除了要加強春節期間安維工作，還要花時間來能探視他們這些角落裡的弱勢族群，覺得很過意不去，十分感恩；許姓長者則是感謝警方協助檢測他居住環境的安全，教導防詐騙知識及正確財務管理觀念。
李智源表示，為了貫徹縣長陳福海「幸福島嶼，美好金門，使老有所終，幼有所長」政策，縣警局長許慶豐特別要求將關懷轄內生活困苦的年長者及弱勢家庭列為平日工作重點之一，這次再利用春節前夕來探視老人家，並了解他們有什麼需要。
在慰問同時，員警也提供住宅安全檢測諮詢服務、宣導犯罪預防知識並教導長者自我保護方式。李智源期待透過這次探訪，員警能懷著同理心經常關懷轄內弱勢族群，展現親民、愛民溫暖的一面。1060124
(中央社)
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