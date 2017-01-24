菲陸經濟合作 30扶貧項目達初步共識

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菲律賓一支內閣層級代表團目前正在中國大陸訪問，洽談菲陸多項經濟協議的細節，菲律賓媒體報導，雙方初步同意從價值37億美元的30個扶貧項目開始合作。

菲律賓「每日詢問者報」今天引述菲國財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）報導，這些項目包括灌溉系統、水力發電廠、鐵路等。

報導也引述大陸商務部長高虎城說，這是陸菲第一梯次的合作項目，細節尚待詳談。

在菲律賓總統杜特蒂訪問北京約3個月後，菲國這支代表團昨天前往大陸，預定今天返回馬尼拉，代表團成員除財政部長之外，還包括預算部長、交通部長、公共工程部長以及國家經濟發展局局長等。

杜特蒂於去年10月訪問北京，陸方總計對菲承諾了價值240億美元的援助、投資與軟貸款。大陸駐菲大使趙鑒華在馬尼拉舉辦新春招待會時說，雙方正積極將經濟協議化為「具體項目」。

趙鑒華還說，大陸將把菲律賓視為「一帶一路」戰略的重點國家之一。

報導引述杜明奎說，菲方早於去年11月就已向大陸提出計畫清單，希望很快能取得進展。

杜明奎並稱，陸方「對菲的大方援助是杜特蒂總統外交再平衡的具體成果」。

在杜特蒂的「外交再平衡」策略之下，菲律賓政府開始疏遠傳統盟友美國，與中國大陸、俄羅斯、南韓與東協國家加強關係，以取得更大的經濟利益。1060124

(中央社)