移工勞動部陳情 控皇昌建設違反勞動契約

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移工24日前往勞動部陳情，指控皇昌建設與移工簽署不實勞動契約。（陳信翰攝）

移工24日前往勞動部陳情，指控皇昌建設與移工簽署不實勞動契約。（陳信翰攝）

100多名移工24日前往勞動部陳情，指控皇昌建設與移工簽署不實勞動契約，要求勞動部介入調查，嚴懲違法雇主與仲介，並針對就服法52條修法案的各種漏洞、立即做出補救。

(中時)