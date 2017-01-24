川普棄TPP 澳洲願讓中國印尼補美國的缺
在美國總統川普(Donald Trump)決定退出跨太平洋夥伴關係(Trans-Pacific Partnership)協議後，澳洲政府已經和多國聯繫，力圖挽救這個協議，澳洲也開放讓印尼、中國等對這個協議有興趣的國家加入。
根據英國《衛報》(Guardian)報導，澳洲總理麥肯·滕博爾(Malcolm Turnbull)傳出已致電給日本首相安倍晉三，表達澳洲對維持TPP協議的決心。
澳洲貿易部長Steven Ciobo已經為此致電多國，他說雖說美國若不回心轉意，TPP協議就無法走下去，但日本、澳洲和其他國家希望能夠保住到目前為止在協商中獲得的東西。Ciobo表示，澳洲已經和加拿大、墨西哥、日本、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、智利和祕魯聯繫，希望可以在美國撤出的情況下挽救TPP協議。
對於澳洲是否有意讓中國填補美國空出的缺，Ciobo表示TPP協議的架構目前可讓其他國家加入，他知道印尼已經表達過有興趣，而中國當然也有加入的機會。
但Ciobo也表示挽救TPP協議可能會遇到一些阻礙，例如墨西哥和加拿大可能必須先和川普重新協商北美自由貿易協定。
(中時電子報)
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