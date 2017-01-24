NBA》卓雷蒙格林：個人數據不重要 只在乎球隊勝負

卓雷蒙格林雖然沒有很強悍的進攻手段，但他卻是勇士想要奪冠路程中不可缺少的一枚活棋。卓雷蒙格林在受訪時表示，個人的攻守統計數據不重要，只在乎球隊能否贏得比賽。

卓雷蒙格林說，「外界都可以看得出來勇士在開季打得並不是很順暢，團隊默契不如上季，但杜蘭特的確很用心地融入球隊，而且是一位無私的球員，目前已漸漸地進入軌道。日前在主場不敵灰熊，大家看到我和杜蘭特講話，以為我們兩人不和起口角，實際上我們的交情很好，當時只是互相溝通聊天，外界不需要過多想像。」

格林強調，每個人打球都會出現情緒，只要當下處理得宜就能轉換成助力，而這也是我們這支球隊能夠過關斬將的法寶。

格林表示，「球場上不論是得到50分或是5分，抓下20個籃板或是2個籃板，都不是我關注的焦點，只要球隊獲勝我就會很開心，如果失敗得再多分也沒用；此外，也不在意外界預測球隊本季能夠拿到幾勝，只求能贏得總冠軍系列賽。」

(中時電子報)