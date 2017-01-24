樂陞案許金龍起訴 陳文茜等獨董另案偵辦

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喧騰一時的日商百尺竿頭併購樂陞科技案，台北地檢署今日上午偵結全案，依違反《證券交易法》證券詐欺、內線交易、操縱股價及活絡交易等罪，起訴樂陞董事長許金龍、李柏衡、「國票大盜」楊瑞仁等10人，樂陞前獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘另涉犯背信罪，另案偵辦。

百尺竿頭負責人樫埜由昭(KASHINO YOSHAKI)、大陸遊戲大亨王佶則被北檢發布通緝。動游負責人謝啟耀等7人，證交法罪嫌不足不起訴。

(中時)