川普再下一城 美參議通過中情局長任命案

美國參議院通過CIA局長提名人潘培歐(左)任命案後，潘培歐隨即進行宣誓上任。宣誓典禮由副總統彭斯(右)主持，潘的妻子蘇珊(中)在場觀禮。（圖／美聯社）

具有鮮明右派色彩的美國新任中央情報局長潘培歐。（圖／美聯社）

川普的重要人事提名案輕騎過關。美國參議院周一通過中央情報局長(CIA)潘培歐(Mike Pompeo)的任命案，接下來進行的國務卿提名人提勒森(Rex Tillerson)任命案，預料亦將順利通過。

潘培歐是堪薩斯州聯邦眾議員，在眾議院擔任情報委員會委員，今年53歲，畢業於西點軍校與哈佛法學院。他意識形態偏右，曾為CIA刑求疑犯的審問手段辯護，對前總統歐巴馬關閉CIA秘密審訊中心並要求嚴格遵守反刑求法律的決定也相當不滿。關閉古巴關塔那摩灣(Guantanamo Bay)監獄時他亦持反對態度，2014年還曾指責歐巴馬未認真向伊斯蘭極端恐怖主義宣戰。

上周五川普宣誓就職後，國防部長馬提斯(James Mattis)與國土安全部長凱利(John Kelly)亦同日上任。

潘培歐的任命安在參議院獲得66票贊成、32票反對，其中有不少票數是來自民主黨參議員的支持，這些民主黨參議員認為他熟稔情報事務，尤其是在網路駭客對國家安全威脅的議題上著力更深。上參議院議長萊恩(Paul Ryan)在推特上說，潘培歐將會是個傑出的CIA局長。

潘培歐在參議院聽證時曾表示，將遵守反刑求法律，並就監管伊朗遵守核子協定上提供政府最具體的事證與客觀分析。

參議院也同時對國務卿提名人提勒森的任命案開了綠燈，雖然他因缺乏外交實務而遭到部份參議員質疑，但即便在外交委員會中未能通過任命，預計在參議院全院投票中仍將順利通過。

外交委員會主席盧比歐(Marco Rubio)日前已表態，雖然對提勒森的人權政策仍有疑慮，但他願意支持提勒森出任國務卿。共和黨參議員麥肯(John McCain)與葛拉瀚(Lindsey Graham)對提勒森與俄國關係持保留態度，但祝福提勒森能順利通過任命案。目前共和黨在參院100席次中擁有52席，簡單多數的贊成票就能通過任命案。

參議院共和黨領袖麥康納(Mitch McConnell)表示，以參議院目前情況看來，川普提名的內閣人選將全數順利通過。

參議院司法委員會將於周二對司法部長提名人、現任參議員塞申斯(Jeff Sessions )進行投票，同時外交委員會亦將投票表決現任南卡羅萊納州長哈雷(Nikki Haley)的駐聯合國大任命案。

(中時電子報)