基層警平均壽命62歲 哀年改無法「共體實姦」

年金改革國是會議22日在總統府舉行，監督年金改革行動聯盟號召軍公教人員上凱道撒冥紙抗議。(中央社)

警察在餐廳用餐休息，卻得寫紙條解釋，令人不捨。(取自爆料公社)

基層警公務繁重，貼圖者說來基層10年試試， 鮮肉也會成老牛!!(靠北警察)

年金改革國是會議22日舉行，總統府擴大管制範圍，架起層層拒馬預防抗議者，累死一票基層警。臉書粉絲頁「靠北警察」最新貼文指出，內政部統計基層員警平均壽命只有62.49歲，30歲的警察就像40歲的大叔，就算領月退又如何？55歲退休，平均下來也只領7年。眾人附和警察年金改革應該要單獨處理，而不是「共體實姦」。

蔡政府上台後，大型抗議一波接一波，警察的勤務並未如預期的比國民黨執政輕鬆。22日舉行年金改革國是會議，各處警察北上支援，深夜寒風中，鎮暴車位置有限，連個可遮風坐下吃便當位置都沒有；找個餐廳「度估」，還得先寫紙條「我們02就從台中上來支援了，沒地方休息，不要檢舉我！」就怕事後又被檢舉惹上麻煩。

臉書粉絲頁「靠北警察」最新貼文，「年輕的警察啊，年金改革，你還要繼續無感嗎？」指出「根據內政部統計，國人平均壽命是80.2歲！那警察呢？62.49！你沒看錯，我也沒打錯！基層員警平均壽命只有62.49歲。整整少了將近18歲！」

發文者表示「事不關己，誰該救你？年金改革真的對年輕警察無感嗎？自己原本也是無感人群之一，結不了婚、買不了房了，我還想到退休以後？但是看了幾個數據後，就算是年輕人，應該也要有感才對。」

再者，發文者說「台灣公務人員初任年齡約29.30歲，遠遠的比警察晚了8年之遙！試問，如果我們要比人早入行，又要拉到同一時間退休，至20歲從警至65歲，要當45年欸！甚至平均壽命來看，還不一定能活到退休的年紀⋯不是我們不願意共體時艱，不支持改革，是這樣齊頭式改法，我們真的受不了啊！」

發文者表示「每天日夜輪番，加班，拆班，因為特殊案件常常要停休，又不一定能補休，這樣的身體，有多少人能全身而退？就算領月退又如何？55歲退休，平均下來也只領七年。那這個差距，我們當基層警察的，真的該繳沒少過，但月退能領多少？」

在這種情況下，發文者說，30歲的警察就像40歲的大叔了。任務至上，績效優先的環境，你還在慶幸這個月上了很多班，能領很多加班費，殊不知，這些身體債已經買下你62歲以後的未來。績效沒了被罵就算了，沒有必要跟餘命過不去。

發文者問「總統說要讓警察有榮譽感，請問，退休後能靠榮譽感過活嗎？我很少講到錢，因為總讓人覺得是市儈的。但沒辦法，錢對我來說，就是下半輩子的醫藥費病床費而已。」

眾人辛酸的留言附和「所以大家才搶破頭去單純單位養身體」、「警員退休五年內死亡的比例挺高啊…」、「除了年金議題之外 工時跟作息才是導致62.49的主要原因」、「不只年金要改革，勤務制度跟工作內容也要改革跟簡化，不然改了年金也是有命賺沒命花。」

「難道退休還要去打工嗎？以現在的物價，一個月兩萬多，要怎麼繳房貸過日子？」、「連領退休金的年紀65都還沒到..就沒了..一切當作樂捐給國家..」、「沒用.....反正你又投不了票」、「身邊不乏退休沒多久就離開我們的學長姐！」、「俺不想被共體「實姦」（假共同生活體之名姦你之實）。」、「扣除内勤的平均壽命，外勤的平均壽命還要下修5年。」

有人感慨「警察短命不是新聞了，反觀各大公園裡，每天聚賭推棋子(被抓就找綠色億元)、無所事事或坐或躺，喝酒鬧事製造垃圾，聽到藍色！X民黨！馬X九的敏感關鍵字，就變成超級賽亞人髒話不斷的那群人，應該是台灣鬼島最長壽的一群！」、「幹警察阿，10分之1還沒退休就死了，5分之1不是吃藥就是身體病痛，4分之1準備生病的，3分之1是健康剛入行的新手。」

(中時電子報)