春節遊嘉義 阿里山鰲鼓濕地連線
嘉義林區管理處所轄阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心， 林務局表示，春節期間適合全家賞遊，進行知性之旅。
林務局嘉義林區管理處今天表示，大年初一至初五（28日至2月1日)上午8時至下午5時，免費接駁車於阿里山公路（台18線）89至95公里處，來回接駁園區外停車的遊客至鄰近售票口。
阿里山公路沿途美麗的山櫻花和粉紅色河津櫻已綻放，為春節點綴喜氣氛圍。園區現況及照片可至阿里山森林遊樂區臉書（FB）粉絲專頁查詢。
鰲鼓濕地森林園區擁有濕地、沙洲、魚塭及森林等多樣地景，且為重要的候鳥度冬棲息地，熱門鳥種包括黑面琵鷺、琵嘴鴨、羅文鴨及鸕鶿等。
鰲鼓濕地園區今年入冬少雨，區內水位較低，4號賞鳥亭附近水域聚集大量雁鴨科候鳥，民眾可近距離賞鳥，而千島湖也有稀有冬候鳥羅文鴨現身。
嘉義林管處指出，位於阿里山公路旁的觸口自然教育中心，則是遊客前往阿里山森林遊樂區的前哨站，景色優美，春節期間（27日至2月3日），於綠意館1樓展出「石虎森林」及「食蛇龜樂園」展覽。1060124
(中央社)
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