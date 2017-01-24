痠痛貼布貼久傷身 專家：6小時是極限
為了讓痠痛貼布效果好一點，很多人一貼就是一整天。食藥署表示，這是錯觀念，因貼布內含許多種藥品成分，貼太久恐吸收過多藥量、反而傷身，呼籲每次貼6小時就是極限。
食藥署「闢謠專區」指出，痠痛貼布主要成分為冬綠油（含水楊酸鹽）、辣椒素、薄荷或非類固醇消炎止痛藥，這類止痛藥因為是透過皮膚吸收，除了可能吸收過多藥量，皮膚在長期密不透氣的情況下，也容易產生紅腫癢的狀況。
食藥署表示，使用痠痛貼布前應請先諮詢醫師或藥師，依照藥品外盒或是說明書標示的用法用量，切勿自行增加使用量及使用時間，每次使用時間最多6小時，皮膚有傷口、濕疹、潰瘍等部位應避免使用。
如果對藥品容易過敏，食藥署提醒，使用前應先做小面積皮膚測試，要是出現起疹子、紅腫、發癢等情況，應立即停用，若是用了痠痛貼布，疼痛仍未緩解就應就醫。1060124
(中央社)
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