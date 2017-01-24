樂陞案不法獲利40億 許金龍求刑30年

樂陞董事長許金龍（中）。（中時資料照/陳信翰攝）

台北地檢署偵結樂陞案，認定許金龍、KASHINO YOSHAKI、大陸遊戲大亨王佶，以「日資為名，陸資為實」，以百尺竿頭公司名義虛偽收購樂陞股票，惡意破局造成2萬名應賣人重大損失達28億元，另涉嫌私募樂陞股票套利、侵占樂陞350萬元、找來楊瑞仁操縱股價、以可轉換公司債套利，不法獲利40億元，具體向法院求刑30年，並宣告沒收不法所得。

檢方指出，許金龍不思正途、破壞公司治理、欺瞞董事會，運用高度財務槓桿，利用樂陞內部人身分謀圖私利，結合作手在交易面圖謀私利，利用境外紙上公司截流40億元不法利益，轉入國內操縱股價、買賣公司債，賺取巨額暴利，同時損害樂陞公司利益，擾亂證券市場秩序，並造成投資人重大損害。且其犯後否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度惡劣等情，建請法院合併量處法定有期徒刑最高刑度30年。

(中時)