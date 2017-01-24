人頭黨員？爆5萬多人申請入國民黨

國民黨文傳會副主委胡文琦。（報系資料照 陳仁萱攝）

國民黨黨主席5人爭搶，申請入黨人數也暴增。1月21曰0時是國民黨入黨申請最後期限，總計有5萬3828人尚待審核，國民黨組發會將清查是否為人頭黨員。

新徵黨員、回恢復黨籍者必需在1月21日0時前完成申請手續才有取得投票的資格。中評社報導，國民黨公布最新數據，21日0時止黨員總數為89萬9668人，尚待審核中的人數爆增5萬3828人。

文傳會副主委胡文琦指出，這次黨員人數大幅增加可能有三種原因，一是黨主席多達5人參選，競爭激烈，各方支持人馬可能申請入黨。二是這次有黨代表選舉，因此部分中常委、中央委員及黨代表為自己舖路，號召支持者入黨。三是國民黨將實施地方黨部主委直選，有意參選人也可能號召支持者加入。

胡文琦表示，這5萬3828人目前都只是完成申請程序，還未經過審核，因此還不算正式黨員，承辦業務的組發會正加派人手進行審查，希望儘快全部審查完，由於繳交黨費的期限是3月31日，因此到時候才確定有多少人有黨主席暨黨代表選舉的投票資格。

(中時電子報)