人頭黨員？爆5萬多人申請入國民黨
國民黨黨主席5人爭搶，申請入黨人數也暴增。1月21曰0時是國民黨入黨申請最後期限，總計有5萬3828人尚待審核，國民黨組發會將清查是否為人頭黨員。
新徵黨員、回恢復黨籍者必需在1月21日0時前完成申請手續才有取得投票的資格。中評社報導，國民黨公布最新數據，21日0時止黨員總數為89萬9668人，尚待審核中的人數爆增5萬3828人。
文傳會副主委胡文琦指出，這次黨員人數大幅增加可能有三種原因，一是黨主席多達5人參選，競爭激烈，各方支持人馬可能申請入黨。二是這次有黨代表選舉，因此部分中常委、中央委員及黨代表為自己舖路，號召支持者入黨。三是國民黨將實施地方黨部主委直選，有意參選人也可能號召支持者加入。
胡文琦表示，這5萬3828人目前都只是完成申請程序，還未經過審核，因此還不算正式黨員，承辦業務的組發會正加派人手進行審查，希望儘快全部審查完，由於繳交黨費的期限是3月31日，因此到時候才確定有多少人有黨主席暨黨代表選舉的投票資格。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。