《時來運轉》馬刺東遊消耗大 暴龍反咬機會高

前次雙方對決，馬刺海電暴龍28分。(美聯社資料照)

暴龍近期苦吞三連敗，這也是暴龍本季首度的三連敗，三場比賽下來，暴龍場均得分只有90分，在本賽季聯盟平均得分已經拉升到104.9分下，這樣的得分自然很難打出什麼競爭力了。不過，暴龍本場比賽前經過一天休息，球隊的狀態將很可能出現相當大的反轉，我們可以從以下幾點來看：

一、暴龍傷兵歸隊，惡性循環可望終結

暴龍這波連敗，我們有跟大家提過相當程度上跟傷兵以及教練凱西的一次決策有關，凱西為了此前密集的賽程，在面對較弱的籃網時，選擇讓勞苦功高的主控衛勞瑞(Kyle Lowry)休陣一場，但結果，反而讓球隊重要的替補組織者約瑟夫(Cory Joseph)燃燒殆盡，在那場比賽先發上陣打滿37分鐘得到33分後，約瑟夫近三場比賽進攻慾望嚴重下滑，三場比賽一共只得到10分，可以說反成為一種惡性循環。

主力替補約瑟夫(右)近三場進攻慾望嚴重下滑。(美聯社資料照)

此外，當時在面對籃網的比賽時更傷了諾奎拉(Lucas Nogueira)，加上派特森(Patrick Patterson)持續養傷，暴龍的戰力可以說大打折扣。我們用料理來形容，暴龍可以說是一個精緻的牛排排餐，他們有做為主菜的牛排(後場雙槍)，而其他球員也扮演好搭配在旁邊像是馬鈴薯泥、花椰菜的角色，這些東西分開來看或許吃不飽也不特別，但合在一起，就可以有美味的牛排也有飽足感與色彩；像是騎士、勇士這種三巨頭甚至四巨頭的球隊，以料理來說大概就是痛風鍋，裡面滿滿的高檔海鮮，今天就算少了一味，他仍會讓人覺得豐富與高檔，換言之，暴龍的化學效應是他們最強勢之所在，一但少了幾名球員，就很容易出現比較大的落差。

本場比賽的好消息，除了有一天休息讓約瑟夫在面對前東家更可能打出該有替補表現外，就是諾蓋拉已經於此前面對太陽的比賽中傷癒歸隊，而缺陣多場的派特森，近期都持續全程參與到球隊的練球，本場比賽歸隊機會也很濃厚，這無疑會讓暴龍更有機會打出他們本季以來該有的競爭力度。

二、賽程強度、休息天數調整效率值考量

本季暴龍的表現跟休息天數與賽程強度有相當關聯性，像此前連續面對勇士騎士或者是短期遭遇勇士馬刺的比賽，暴龍在之後一小段時間的競爭力都因此出現落差，好消息是，雖然接下來暴龍還是要面對四天內三戰的安排，但至少本場比賽的對手馬刺，是一個更累的四天三戰且是背靠背連續出賽的安排，暴龍接下來在賽程強度量化值上將是-0.42，為聯盟第二低，隨著賽程將轉趨輕鬆，暴龍諸將的發揮也可望回溫。

而馬刺方面目前球隊正處在連續作客東區球隊的賽程上，本季連續出賽的表現比大家想像中還要來的好，八場比賽拿下七場，以平均年齡馬刺30.3歲聯盟第二老來看(暴龍26.3)，這確實是相當強勢的表現，但這邊要跟大家提到一個我們分析上會用到的調整效率值，本季馬次面隊四天三戰且最後一戰是連續出賽的比賽，四場比賽都拿下勝利且全數過盤，而這種超標的表現，也讓他的調整效率值來到-18.4，這個意思是說，因為此前有超乎期待的進攻效率與防守效率表現，所以在接下來同樣的狀況時，常理來說將會往正常的進攻、防守效率值靠攏，換言之接下來馬刺遇到四天內三戰且B2B時，表現將很可能出現回拉。以時序來看，馬刺此前四次相同情況其實都是在聖誕節前，本場比賽將是他們聖誕節後許久才遇到的四天內三戰+B2B安排，體力面也確實比較容易在這個明星賽前的時間點出現影響。

三、馬刺上陣陣容探討、鋒線對抗評比

馬刺近期連續傳出帕克、保羅蓋索等傷勢問題，雖然仍在延長賽中取勝騎士，但通常我們會說，傷兵問題往往會隨比賽的持續進行才開始被放大。這場比賽帕克上陣成疑，而吉諾比利雖然沒有在傷兵名單，但此前面對騎士的比賽時也因為腰部被撞到而提早退場，老經驗、有組織與了解馬刺體系的這些老將都出問題，實際上對馬刺而言還是很傷，且本場比賽馬刺在進攻端，無疑也會遇到一定程度的挑戰，因為目前馬刺將只能以雷納德、艾德瑞奇做為主要的進攻選項，而暴龍剛好擁有卡羅爾、諾奎拉這兩名防守評價很好鋒線防守球員，如一定程度壓制馬刺雙前鋒的得分力度，主場的暴龍確實有更多的過盤契機。

四、盤口思維與取勝強敵後相關考量

馬刺本季客場面對全聯盟前四佳的隊伍時，他們拿下四戰全勝的好成績，不過激烈的比賽，往往都會讓他們在接下來的賽事出現表現落差，前三次客場贏下聯盟前四的對手，下一場比賽馬刺2勝1敗，但讓分盤卻是0勝3敗(這邊雖然騎士打完後還有面對籃網，但因為實力差距過大，我們會延伸到更下一場來看)，除一方面做客強敵確實相當程度消耗到馬刺的體力、精神外，另一方面，也代表著莊家在這時候，往往給予馬刺更多信心(高估)，而可能開出更多一些的讓分，加上暴龍三連敗莊家對於暴龍的盤口信心也很可能降低，這時候或許將是再次入主暴龍的時機了。

綜合上述考量，本場比賽我們要優先看好暴龍主場的讓分盤過盤。

(中時電子報)