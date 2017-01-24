林志玲新歡個性風流 爆劈腿有空姐女友

林志玲新歡被爆個性風流。(圖／本報系資料照)

林志玲近日被爆有新歡，對象是大陸工程董事長殷琪外甥楊仁沛（Chris），不過卻有自稱是晶華酒店員工爆料，Chris個性風流，還有空姐女友，希望志玲姐姐別受騙。

據蘋果《動新聞》報導，有爆料者透露Chris在台沒有固定居所，長期住在晶華酒店，因和老闆熟識，吃喝都不用付錢，態度目中無人，在晶華裡名聲不好，另外，他來往的女伴也不少，透露他已有長榮空姐女友，甚至與不少女性都有曖昧，因此爆料者很擔心志玲姐姐被騙，

對於男方被爆個性風流，林志玲工作室代為回應：「爆料者太厲害了，大家新認識朋友的時候，也不會特別去過問這些啦。」

(中時電子報)