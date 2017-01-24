信義鄉衛生所友善高齡 獲金所獎卓越獎
南投縣政府衛生局推動高齡友善健康照護機構認證，所轄信義鄉衛生所以高齡友善健康照護議題，參加金所獎競賽獲卓越獎。
為提升衛生所服務品質，衛生福利部國民健康署每年辦理「金所獎」競賽，南投縣信義鄉衛生所經書面初審、複審、實地審查，以「高齡友善健康照護」議題參選，獲「卓越獎」肯定，3月21日、22日將在「106年度全國保健會議」接受國民健康署表揚。
南投縣衛生局今天表示，因應高齡化社會，自民國104年起積極輔導縣內13個鄉鎮市衛生所參與「高齡友善健康照護機構認證」，並於105年全數通過認證，縣內13個衛生所的軟硬體服務考量長者需求，提供輔具器材、博愛座、求助鈴等設施，及高齡者諮詢單一窗口。
衛生局表示，「金所獎」競賽是國民健康署為提升各地衛生所服務品質的全國性評比獎項，今年競賽議題分為「高齡友善健康照護」、「社區動態生活營造」，信義鄉衛生所長期致力偏鄉醫療照護，繼通過高齡友善健康照護機構認證，再獲金所獎競賽「卓越獎」肯定。
衛生局強調，縣內各衛生所將持續精進，並學習信義鄉衛生所執行「高齡友善健康照護」成功經驗，並透過政府機關、民間團體、企業資源支持，創造適合高齡長者居住環境、為縣民健康努力。1060124
(中央社)
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